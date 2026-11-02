Dmora - Mensola Hadar, Scaffale, Ripiano a muro, Scaffalatura multiuso, 64x19h96 cm, Bianco e Antracite
4 su 5 su Amazon, 19 recensioni
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Caratteristiche
- MENSOLA - Scaffale, Ripiano a muro, Scaffalatura multiuso, 64x19h96 cm, Bianco e Antracite
- STRUTTURA E UTILIZZO - Mensola da parete da abbinare ad un mobile per soggiorno, soluzione ideale per completare l'arredo del vostro salotto, cucina, ingresso, bagno oppure camera da letto - Articolo multiuso adatto a qualsiasi tipologia di arredamento - Mobile multifunzione, ideale per riporre libri, soprammobili e oggetti decorativi
- QUALITÀ E DESIGN - Articolo d'arredamento dal design moderno ed elegante, perfetto per arredare un ambiente contemporaneo e luminoso - Ideale per chi cerca funzionalità e soluzioni salvaspazio, questo prodotto è perfetto per case e appartamenti di ogni dimensione - Garanzia di due anni dalla data di acquisto
- CARATTERISTICHE TECNICHE - Complemento d'arredo versatile, progettato per una facile integrazione con altri mobili - Imballaggio resistente, progettato per l'eCommerce - Materiale: Pannello melaminico 18mm - Info aggiuntive: Adatto come separatore di ambienti - Smontato - Finitura effetto opaco
- DIMENSIONI IN CM - Mensola: Lunghezza: 64 Larghezza: 19 Altezza: 96
Dettagli
- Colore
- Bianco E Antracite
- Formato
- 64x19x96 cm
In breve
Dmora - Mensola Hadar, Scaffale, Ripiano a muro, Scaffalatura multiuso, 64x19h96 cm, Bianco e Antracite costa 69,99 € su Amazon.it, rispetto a 75,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 18:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 19 recensioni.
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