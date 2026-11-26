Crastan Orzo Tostato e Macinato per Moka - Espresso - Infusione da agricoltura biologica - 1 Barattolo da 400 g
4,3 su 5 su Amazon, 176 recensioni
-29% 1,83 €
Prima
2,59 €, risparmi 0,76 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- 1 barattolo richiudibile da 400 grammi
- 100% orzo selezionato e colvivato in Italia da agricoltura biologica
- Naturalmente senza caffeina
- Orzo Tostato e Macinato da utilizzare con caffettiera Moka
- Infusione per bevande calde
Dettagli
- Colore
- 1 Barattolo da 400 g
- Formato
- 400 g (Confezione da 1)
In breve
Crastan Orzo Tostato e Macinato per Moka - Espresso - Infusione da agricoltura biologica - 1 Barattolo da 400 g costa 1,83 € su Amazon.it, rispetto a 2,59 € di prezzo precedente (risparmio 0,76 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 11:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 176 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.