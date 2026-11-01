Napisan Spray Disinfettante Milleusi, Disinfettante Spray per Tessuti e Superfici, Fragranza Limone, 6 Spray da 400ml
4,6 su 5 su Amazon, 317 recensioni
-42% 18,30 €
Prima
31,74 €, risparmi 13,44 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: Napisan Disinfettante Milleusi elimina fino al 99,9% di batteri, funghi e virus; Svolge un’attività virucida completa su superfici dure nonporose; Elimina gli odori
- LA CONFEZIONE: La confezione contiene 6 Spray Disinfettanti Milleusi da 400 ml, Limone
- DOVE USARLO: Napisan Spray Disinfettanti Milleusi è indicato per superfici e tessuti d’arredo può essere utilizzato su centinaia di superfici quali quelle del bagno e della cucina, divani, materassi, cuscini, scarpe e solette
- ISTRUZIONI D'USO: Agitare bene prima dell’uso e mantenere la bomboletta ad una distanza di 15-20 cm dalla superficie da trattare, precedentemente pulita; Spruzzare fino a che l’intera superficie sia coperta di prodotto; Lasciare agire per 15 minuti; Ripetere l’applicazione quando serve
- PER UN CORRETTO SMALTIMENTO DELLE CONFEZIONI: Bomboletta: FE40: Raccolta Metallo:; Verifica le disposizioni del tuo Comune Napisan Spray Disinfettante Milleusi è un Presidio Medico Chirurgico; Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso; Autorizzazione del 18/01/2023
Dettagli
- Formato
- 1 unità (Confezione da 6)
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
Napisan Spray Disinfettante Milleusi, Disinfettante Spray per Tessuti e Superfici, Fragranza Limone, 6 Spray da 400ml costa 18,30 € su Amazon.it, rispetto a 31,74 € di prezzo precedente (risparmio 13,44 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 13:40; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 317 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.