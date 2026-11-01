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Napisan Spray Disinfettante Milleusi, Disinfettante Spray per Tessuti e Superfici, Fragranza Limone, 6 Spray da 400ml

4,6 su 5 su Amazon, 317 recensioni

Napisan Spray Disinfettante Milleusi, Disinfettante Spray per Tessuti e Superfici, Fragranza Limone, 6 Spray da 400ml

-42% 18,30 €

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Caratteristiche

  • PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: Napisan Disinfettante Milleusi elimina fino al 99,9% di batteri, funghi e virus; Svolge un’attività virucida completa su superfici dure nonporose; Elimina gli odori
  • LA CONFEZIONE: La confezione contiene 6 Spray Disinfettanti Milleusi da 400 ml, Limone
  • DOVE USARLO: Napisan Spray Disinfettanti Milleusi è indicato per superfici e tessuti d’arredo può essere utilizzato su centinaia di superfici quali quelle del bagno e della cucina, divani, materassi, cuscini, scarpe e solette
  • ISTRUZIONI D'USO: Agitare bene prima dell’uso e mantenere la bomboletta ad una distanza di 15-20 cm dalla superficie da trattare, precedentemente pulita; Spruzzare fino a che l’intera superficie sia coperta di prodotto; Lasciare agire per 15 minuti; Ripetere l’applicazione quando serve
  • PER UN CORRETTO SMALTIMENTO DELLE CONFEZIONI: Bomboletta: FE40: Raccolta Metallo:; Verifica le disposizioni del tuo Comune Napisan Spray Disinfettante Milleusi è un Presidio Medico Chirurgico; Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso; Autorizzazione del 18/01/2023

Dettagli

Formato
1 unità (Confezione da 6)
Pezzi nella confezione
6

In breve

Napisan Spray Disinfettante Milleusi, Disinfettante Spray per Tessuti e Superfici, Fragranza Limone, 6 Spray da 400ml costa 18,30 € su Amazon.it, rispetto a 31,74 € di prezzo precedente (risparmio 13,44 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 13:40; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 317 recensioni.

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