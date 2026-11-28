ALPRO, QUESTO È VEGETALE, Bevanda all'AVENA, Light - 8x1L | IL GUSTO CHE TI PIACE MA NATURALMENTE SENZA LATTOSIO E 100% VEGETALE, Ideale per una Colazione Leggera
4,3 su 5 su Amazon, 659 recensioni
-60% 10,64 €
Prima
26,80 €, risparmi 16,16 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Ti presentiamo il gusto LEGGERO e MORBIDO che ami, in una bevanda all'AVENA! Shhh...le tue papille gustative rimarranno estasiate da questa bontà 100% VEGETALE!
- NATURALMENTE SENZA LATTOSIO E PROTEINE DEL LATTE VACCINO
- Complimenti, hai davvero buon gusto! Hai appena scelto una bevanda naturalmente a basso contenuto di grassi saturi e SENZA ZUCCHERI. E' anche una FONTE DI CALCIO. Alla salute!
- Questa bevanda è perfetta per ogni esigenza e occasione, calda o fredda, dal bicchiere alla merenda, con i cereali a colazione, insieme al caffè o come ingrediente per le tue ricette preferite!
- MULTIPACK: 8 confezioni da 1 Litro
Dettagli
- Formato
- 1 l (Confezione da 8)
- Pezzi nella confezione
- 8
In breve
ALPRO, QUESTO È VEGETALE, Bevanda all'AVENA, Light - 8x1L | IL GUSTO CHE TI PIACE MA NATURALMENTE SENZA LATTOSIO E 100% VEGETALE, Ideale per una Colazione Leggera costa 10,64 € su Amazon.it, rispetto a 26,80 € di prezzo precedente (risparmio 16,16 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 20:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 659 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.