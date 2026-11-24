Sparrow Borraccia Termica Bambini 500ml FlipFlow Bottiglia con Cannuccia | Acciaio Inox Borracce Termiche, Antiperdita, Calda, Fredda, Lavabile in Lavastoviglie, Scuola, Sport
4,5 su 5 su Amazon, 10.682 recensioni
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Caratteristiche
- Design Ergonomico e Pratico: La borraccia acciaio inox Super Sparrow è dotata di un manico ergonomico per una presa sicura e un tappo con cannuccia ribaltabile che consente un’idratazione rapida e con una sola mano durante le attività.
- Versatile & Adatta Ai Bambini: La borraccia bambini 500ml è ideale per scuola, allenamenti, weekend e uso quotidiano. Leggera e facile da portare, è pratica per diverse attività.
- Isolamento a Doppia Parete: Il design a doppia parete isolata di questa bottiglia termica mantiene le bevande calde o fredde per ore, ideale per qualsiasi tipo di bevanda.
- Pulizia Facile: Lavabile in lavastoviglie e facile da pulire, questa bottiglia metallo rimane sempre fresca e pronta all’uso.
- Approccio Orientato al Cliente: Super Sparrow garantisce qualità e funzionalità per offrire un’esperienza soddisfacente con un supporto prodotto affidabile.
Dettagli
- Colore
- C- Giada
- Formato
- 500 ml
In breve
Sparrow Borraccia Termica Bambini 500ml FlipFlow Bottiglia con Cannuccia | Acciaio Inox Borracce Termiche, Antiperdita, Calda, Fredda, Lavabile in Lavastoviglie, Scuola, Sport costa 15,59 € su Amazon.it, rispetto a 18,59 € di prezzo precedente (risparmio 3,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 09:48; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 10.682 recensioni.
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