WOLTU Mensola da Muro, Mensola Nero, Mensole 70x22.9x3.8cm, MDF 1er | Adatto Come Espositore da Soggiorno, Libreria da Studio o da Ufficio, Portaspezie da Cucina o Portaoggetti da Ingresso
4,1 su 5 su Amazon, 2.372 recensioni
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Caratteristiche
- Ci sono 11 lunghezze diverse tra cui per scegliere: 25 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm e 120 cm; Larghezza di 23 cm, pannelli extra resistenti: 3,8 cm, capacità di carico massima: 15 kg
- Ottima Qualità: questa mensola da parete è realizzata in MDF di grado E1 che unito al supporto in metallo creano una struttura sicura, stabile ed ecosostenibile.
- Sistema di Fissaggio Invisibile: questa mensola da cucina o da cameretta si fissa al muro con le viti, ma una volta montata gli accessori e il supporto diventeranno invisibili. Darà un tocco di colore alla tua parete rendendola meno monotona. È adatta per pareti in vernice al lattice, tinteggiati al calce, in cemento e altro ancora. Non adatta per pareti in cartongesso.
- Più Combinazioni Possibili: tanti modelli, colori e combinazioni a scelta, offrendoti più possibilità per decorare la tua stanza in base ai tuoi gusti. Puoi scegliere la quantità di mensole pensili da parete a seconda della quantità degli oggetti che vuoi riporre. Bastano solo 3-6 mensole sospese per creare uno spazio tridimensionale personalizzato e capiente.
- La mensola sospesa ha una finitura nera lucida e può essere facilmente integrata in qualsiasi stile di arredamento. Ideale per essere decorato e personalizzato la casa con colori e dimensioni diversi
- La scocca del prodotto è realizzata in materiale a base di legno certificato FSC.
Dettagli
- Colore
- Nero Lucido
- Formato
- 70cm
In breve
WOLTU Mensola da Muro, Mensola Nero, Mensole 70x22.9x3.8cm, MDF 1er | Adatto Come Espositore da Soggiorno, Libreria da Studio o da Ufficio, Portaspezie da Cucina o Portaoggetti da Ingresso costa 20,99 € su Amazon.it, rispetto a 26,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 2.372 recensioni.
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