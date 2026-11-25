YALE Cassaforte Piccola YSV/200/DB2 Nero, Tastiera Digitale, Indicatori di Luce a LED, Fissaggi a Parete e Pavimento, Versione Corrente
4,4 su 5 su Amazon, 3.551 recensioni
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Caratteristiche
- SICUREZZA: le nostre casseforti elettroniche ti forniscono un livello di sicurezza base per quegli oggetti di valore di cui hai bisogno più regolarmente, come chiavi, passaporti, contanti e carte
- ACCESSO DA TASTIERA: apri la cassaforte con un codice PIN da tre a otto cifre o con la chiave. Vengono fornite due chiavi
- CHIUSURA AUTOMATICA: la cassaforte si blocca per 20 secondi dopo 3 tentativi di accesso errati. Dopo più di 3 tentativi si blocca per 5 minuti
- Meccanismo di chiusura: solenoide anti-urto, con tecnologia anti-bumping.
- RESET SEMPLICE: pulsante di ripristino del PIN all'interno della cassaforte
- INDICATORI A LED: verde per successo aperto - rosso per errore del codice/batteria bassa
- ARCHIVIAZIONE SICURA: archivia i tuoi documenti e i tuoi oggetti all'interno della nostra cassaforte dalla sicurezza standard . La moquette interna mantiene al sicuro anche gli oggetti più delicati
- FACILE INSTALLAZIONE: si monta in modo sicuro a pavimento o a muro con pavimento o nel muro con i fori pre-perforati e i bulloni di fissaggio in cemento.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- Piccola - Standard
In breve
YALE Cassaforte Piccola YSV/200/DB2 Nero, Tastiera Digitale, Indicatori di Luce a LED, Fissaggi a Parete e Pavimento, Versione Corrente costa 32,99 € su Amazon.it, rispetto a 54,99 € di prezzo precedente (risparmio 22,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 21:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 3.551 recensioni.
Informativa sulle offerte
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