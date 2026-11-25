Haribo Maxi Rotella, Caramelle Incartate Singolarmente - 200 Pezzi da 13g | Incartate Singolarmente, Vegetariane, Ideali Per Feste, 200 Pezzi Da 13gr
4,7 su 5 su Amazon, 2.020 recensioni
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Caratteristiche
- le originali: le caramelle gommose per eccellenza: uniche, originali, travolgenti, colorate e irresistibilmente gustose!
- Qualita': materie prime di prima classe e un controllo meticoloso dell'intero processo di produzione con tecnologia ai massimi livelli: ecco la filosofia HARIBO!
- Liquirizia - Rotelle di liquirizia, tutte da srotolare, divertenti e irresistibili!
- senza Coloranti - le caramelle HARIBO sono prive di coloranti artificiali.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 2.6 kg (Confezione da 1)
- Pezzi nella confezione
- 200
In breve
Haribo Maxi Rotella, Caramelle Incartate Singolarmente - 200 Pezzi da 13g | Incartate Singolarmente, Vegetariane, Ideali Per Feste, 200 Pezzi Da 13gr costa 9,90 € su Amazon.it, rispetto a 29,55 € di prezzo precedente (risparmio 19,65 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 20:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 2.020 recensioni.
Informativa sulle offerte
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