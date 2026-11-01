Ardes STYLITO Asciugacapelli Professionale da Viaggio con Potenza 1200 W, Manico Pieghevole, Flusso d’Aria Calda e Fredda, Concentratore e Cavo Lungo
3,8 su 5 su Amazon, 17 recensioni
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Caratteristiche
- ASCIUGATURA PROFESSIONALE IN MOVIMENTO: Offre risultati come dal parrucchiere grazie ai flussi d’aria calda e fredda regolabili; ideale per tutti i tipi di capelli.
- DESIGN PORTATILE E PIEGHEVOLE: Manico pieghevole per risparmiare spazio e facilitare il trasporto; perfetto per viaggi e spostamenti.
- ELEGANTE E COMODO: Finitura in gomma per una presa sicura; colori nero e rosa dorato che conferiscono stile e sofisticazione.
- CARATTERISTICHE TECNICHE: Potenza di 1200W; dimensioni 15,8 x 6,7 x 22,4 cm; cavo da 1,6 m per la massima mobilità e gancio per appendere.
- INCLUDE CONCENTRATORE: Accessorio per dirigere il flusso d’aria e ottenere acconciature definite e durature.
- ASCIUGATURA PROFESSIONALE IN MOVIMENTO: Offre risultati come dal parrucchiere grazie ai flussi d’aria calda e fredda regolabili; ideale per tutti i tipi di capelli.
- DESIGN PORTATILE E PIEGHEVOLE: Manico pieghevole per risparmiare spazio e facilitare il trasporto; perfetto per viaggi e spostamenti.
- ELEGANTE E COMODO: Finitura in gomma per una presa sicura; colori nero e rosa dorato che conferiscono stile e sofisticazione.
- CARATTERISTICHE TECNICHE: Potenza di 1200W; dimensioni 15,8 x 6,7 x 22,4 cm; cavo da 1,6 m per la massima mobilità e gancio per appendere.
- INCLUDE CONCENTRATORE: Accessorio per dirigere il flusso d’aria e ottenere acconciature definite e durature.
Dettagli
- Colore
- Nero Oro Rosa
- Formato
- DA VIAGGIO
In breve
Ardes STYLITO Asciugacapelli Professionale da Viaggio con Potenza 1200 W, Manico Pieghevole, Flusso d’Aria Calda e Fredda, Concentratore e Cavo Lungo costa 12,99 € su Amazon.it, rispetto a 19,90 € di prezzo precedente (risparmio 6,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 14:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,8 su 5 con 17 recensioni.
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