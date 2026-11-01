MERCUSYS MW300RE Ripetitore Wi-Fi Potente per Casa, 3 Antenne N300Mbps | Tecnologia MIMO, Access Point, Compatibile con Ogni Router, Ideale per Camere, Studi e Zone con Segnale Wi-Fi Debole
4,2 su 5 su Amazon, 4.111 recensioni
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Caratteristiche
- La modalità Range Extender aumenta il segnale wireless in aree precedentemente irraggiungibili o difficili da cablare in modo impeccabile
- Tre antenne esterne con tecnologia MIMO aiutano a distinguere l'MW300RE dai normali range extender
- Espandi facilmente la copertura wireless con una semplice configurazione a due tocchi o premendo il pulsante WPS
- Le dimensioni miniaturizzate e il design a parete lo rendono facile da distribuire e spostare in modo flessibile
- L LED multicolore ti aiuta a trovare la posizione giusta per fornire la migliore estensione Wi-Fi
Dettagli
- Colore
- Bianco Neve
- Formato
- N300
In breve
MERCUSYS MW300RE Ripetitore Wi-Fi Potente per Casa, 3 Antenne N300Mbps | Tecnologia MIMO, Access Point, Compatibile con Ogni Router, Ideale per Camere, Studi e Zone con Segnale Wi-Fi Debole costa 12,99 € su Amazon.it, rispetto a 14,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 19:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 4.111 recensioni.
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