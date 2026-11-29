Assassin's Creed Mirage Ita PS5
4,5 su 5 su Amazon, 149 recensioni
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Caratteristiche
- Vivi un'esperienza avventurosa ricca d'azione e di grande profondità narrativa, in cui un giovane ribelle arriva a diventare Maestro Assassino.
- Raggiungi Alamut, la leggendaria residenza degli Assassini che posero le basi del Credo, in un omaggio al gioco che ha dato inizio a tutto
- Scopri una versione aggiornata del gameplay e delle caratteristiche che hanno caratterizzato la serie per 15 anni, eseguendo corse acrobatiche in giro per la città ed eliminando i nemici furtivamente con assassinii più cruenti che mai
- Esplora una città brulicante di vita, dove gli abitanti reagiscono a ogni tuo movimento, e scopri i segreti di quattro diversi quartieri in una Bagdad all'apice dello splendore.
In breve
Assassin's Creed Mirage Ita PS5 costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 15,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 12:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 149 recensioni.
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