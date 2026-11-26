DualSense™ Wireless Controller – Gray Camouflage
4,6 su 5 su Amazon, 7.043 recensioni
-28% 53,84 €
Prima
74,99 €, risparmi 21,15 €
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Caratteristiche
- DualSense Controller Grey Camo
Dettagli
- Colore
- Gray Camouflage
In breve
DualSense™ Wireless Controller – Gray Camouflage costa 53,84 € su Amazon.it, rispetto a 74,99 € di prezzo precedente (risparmio 21,15 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 20:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 7.043 recensioni.
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