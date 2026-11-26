Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz | Per Lampade, TV e Caricatori, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer, Controllo Remoto e Vocale, Tipo L
4,7 su 5 su Amazon, 17.891 recensioni
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Caratteristiche
- Design Compatto â€“ Tapo P105 è la mini presa smart dotata di supporto Wi-Fi 2.4GHz che ti permette di gestire accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento
- Controllo da remoto â€“ La comoda App Tapo per dispositivi ANdroid e iOS permette di gestire la presa da remoto ovunque ti trovi, non serve nessun hub aggiuntivo
- Programmazione â€“ Organizza le tue giornate e crea routine di accensione e spegnimento dei tuoi elettrodomestici in pochi secondi con l'app Tapo
- Timer - Crea dei countdown di accensione e spegnimento predefiniti per ottimizzare azioni ricorrenti ad esempio lo spegnimento della lampada nella stanza dei bambini
- Controllo Vocale â€“ Tapo P105 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per un'esperienza d'uso ancora più rapida e intuitiva
- Modalità assenza â€“ Simula la tua presenza in casa accendendo e spegnendo apparecchi come TV radio e lampade a orari casuali
Dettagli
- Colore
- Ivory
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz | Per Lampade, TV e Caricatori, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer, Controllo Remoto e Vocale, Tipo L costa 19,90 € su Amazon.it, rispetto a 24,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,09 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 11:39; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 17.891 recensioni.
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