Bialetti Caffettiera, Nero, 4 Tazze
4,5 su 5 su Amazon, 6.194 recensioni
-36% 25,49 €
Prima
39,90 €, risparmi 14,41 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- La Caffettiera Fiammetta Bialetti è disponibile anche ad induzione per offrirti un caffè di qualità anche sul tuo piano cottura ad induzione. E' disponibile in tre versioni colore: rosso intenso per dare un tocco di colore alla tua cucina, antracite per renderla più elegante e nero per una pausa caffè fatta con stile.
- Prodotto di alta qualità grazie alla brevettata valvola di sicurezza Bialetti e l’esclusiva caldaia Bi-Layer. Il doppio strato della caldaia, infatti, garantisce la preparazione del caffè secondo la migliore tradizione italiana e consenta un uniforme distribuzione del calore per un perfetto utilizzo su tutti i piani cottura ad induzione.
- Come preparare il caffè: riempire con acqua la caldaia fino alla valvola di sicurezza, inserire l’imbuto e aggiungere il caffè macinato per Moka senza pressare, chiudere la moka e posizionarla sul piano cottura. Attendere la fine dell’erogazione all’interno del raccoglitore, spegnere il fuoco e infine godetevi un buon caffè!
- Le dimensioni della Fiammetta Induction si misurano in Tazzine, il caffè può essere gustato in Tazzine Espresso o in tazze più grandi in base alle proprie esigenze. Fiammetta è disponibile nel formato da 2 tazze (100ml) e da 4 tazze (150ml).
- Istruzioni per la pulizia: Fiammetta Bialetti deve essere pulita solo con acqua dopo l'uso. Non usare detergenti. Il prodotto non deve essere lavato in lavastoviglie poiché questo potrebbe causare il danneggiamento del prodotto e quindi alterare il gusto del caffè.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 4 tazze
In breve
Bialetti Caffettiera, Nero, 4 Tazze costa 25,49 € su Amazon.it, rispetto a 39,90 € di prezzo precedente (risparmio 14,41 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 15:43; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 6.194 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.