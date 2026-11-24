Pril Tutto in 1 Power Gel Detersivo lavastoviglie, 35 lavaggi | Azione multifunzione per pulire le tue stoviglie, Per cicli eco a basse temperature, Per cicli brevi, Fragranza Limone e Lime
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Caratteristiche
- MULTIFUNZIONE – Il gel lavastoviglie Pril Tutto in 1 Power Gel, grazie alla formula attiva, svolge un'azione multifunzione efficace contro lo sporco ostinato garantendo stoviglie pulite e brillanti
- EXTRA BRILLANTEZZA – L'efficace formula attiva del detersivo liquido lavastoviglie si dissolve immediatamente sprigionando il suo potere pulente e assicurando piatti, bicchieri e posate brillanti
- PULIZIA PROFONDA – Il liquido lavastoviglie Pril Tutto in 1 Power Gel, grazie all'azione dal forte potere pulente, rimuove anche lo sporco e le macchie più ostinate di piatti, bicchieri e posate
- PER CICLI BREVI – La formula attiva del pril lavastoviglie, dalla fragranza Limone e Lime, è studiata per i cicli eco e cicli brevi, garantendo una pulizia profonda che non lascia nessun residuo
- PER IL PIANETA – La bottiglia del detersivo per lavastoviglie Pril è realizzata al 100% in plastica riciclata, inoltre i nostri stabilimenti operano con il 100% di energia elettrica rinnovabile
Dettagli
- Colore
- Classico
- Formato
- 630 ml (Confezione da 1)
In breve
Pril Tutto in 1 Power Gel Detersivo lavastoviglie, 35 lavaggi | Azione multifunzione per pulire le tue stoviglie, Per cicli eco a basse temperature, Per cicli brevi, Fragranza Limone e Lime costa 3,78 € su Amazon.it, rispetto a 5,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,21 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 15:27; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 2.333 recensioni.
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