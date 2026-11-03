WOLTU Tenda a Rullo Giorno e Notte Senza Foratura 80x120 cm | Doppio Strato, Traslucida e Oscurante, con Fissaggio a Morsetto, per Interni Finestre e Porte, Larghezza Tessuto 77 cm
4,4 su 5 su Amazon, 24.606 recensioni
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Caratteristiche
- Misura Le Dimensioni:𝗟𝗮𝗿𝗴𝗵𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝘀𝘀𝘂𝘁𝗼 = 𝗟𝗮𝗿𝗴𝗵𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 - 𝟑 𝗰𝗺 (la larghezza dell'ordine include gli accessori). Per una migliore schermatura dalla luce, si consiglia di scegliere un tessuto leggermente più largo della finestra. Ad esempio, se la larghezza della finestra è di 𝟰𝟲 𝗰𝗺, la larghezza dell'ordine dovrebbe essere ≥ 𝟱𝟬 𝗰𝗺. Nota: assicurarsi che il tessuto non sporga oltre la maniglia della finestra
- Installazione Semplice: 1 pezzo. La tenda a doppio rullo WOLTU Klemmfix per finestre può essere installata senza foratura grazie ai supporti a morsetto, adatta per telai di finestra con spessore da 13 a 23 mm. È possibile anche l'installazione con gli accessori inclusi per il montaggio a vite. Non adatta per finestre da tetto
- Regolazione Flessibile Della Luce: La tenda a rullo per interni è composta da strisce alternate di tessuto semitrasparente e oscurante. Tirando delicatamente la catenella, è possibile regolare liberamente la luce da semitrasparente a opaco, creando uno spazio privato ideale. La catenella può essere montata sia a sinistra che a destra
- Robusta E Durevole: Realizzata in tessuto poliestere con taglio termico per evitare lo sfilacciamento, la tenda a rullo mantiene una struttura stabile e resistente alla deformazione. Facile da pulire con un panno umido o una spazzola morbida, adatta anche ad ambienti umidi
- Adatta A Molti Ambienti: Le tende a doppio rullo WOLTU sono disponibili in diversi colori alla moda e si abbinano facilmente a vari stili di arredamento. Ideale per camera da letto, bagno, cucina, cameretta, ufficio, hotel, porte del terrazzo e altri ambienti. Non adatte per finestre da tetto o telai in legno
Dettagli
- Colore
- Bianco+grigio+antracite
- Formato
- 80l x 120A cm
In breve
WOLTU Tenda a Rullo Giorno e Notte Senza Foratura 80x120 cm | Doppio Strato, Traslucida e Oscurante, con Fissaggio a Morsetto, per Interni Finestre e Porte, Larghezza Tessuto 77 cm costa 23,85 € su Amazon.it, rispetto a 27,90 € di prezzo precedente (risparmio 4,05 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 15:27; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 24.606 recensioni.
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