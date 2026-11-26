Paw Patrol Valigetta Colori per Bambini con Pastelli a Cera e Matite Colorate (Blu Navy)
4,5 su 5 su Amazon, 1.362 recensioni
-55% 11,36 €
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24,99 €, risparmi 13,63 €
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Caratteristiche
- Una carinissima valigetta colori con manico per portarla e usarla ovunque, più modelli tra cui scegliere
- Contenuto: include pittura, colori a cera, matite colorate e pennarelli. Contenuto completo nelle immagini di ogni set
- Set completo: questo fantastico set artistico completo contiene tutto il necessario per stimolare la creatività dei bambini
- Set da colorare Paw Patrol con licenza ufficiale Nickelodeon
- Modelli e contenuto completo nelle immagini di ogni set
Dettagli
- Colore
- Blu Navy
- Formato
- 1 unità (Confezione da 1)
In breve
Paw Patrol Valigetta Colori per Bambini con Pastelli a Cera e Matite Colorate (Blu Navy) costa 11,36 € su Amazon.it, rispetto a 24,99 € di prezzo precedente (risparmio 13,63 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 09:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 1.362 recensioni.
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