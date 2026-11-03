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Cecotec Depilatore di avviamento wireless SkinCare Depil-action. Batteria al Litio, Autonomia 40 Mins, Waterproof, Testine intercambiabili, 2 Impostazioni di velocità, Modalità con cavo

3,6 su 5 su Amazon, 576 recensioni

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Caratteristiche

  • Cecotec Depilatore di avviamento wireless SkinCare Depil-action. Batteria al Litio, Autonomia 40 Mins, Waterproof, Testine intercambiabili, 2 Impostazioni di velocità, Modalità con cavo

Dettagli

Colore
Bianco

In breve

Cecotec Depilatore di avviamento wireless SkinCare Depil-action. Batteria al Litio, Autonomia 40 Mins, Waterproof, Testine intercambiabili, 2 Impostazioni di velocità, Modalità con cavo costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,90 € di prezzo precedente (risparmio 14,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 16:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,6 su 5 con 576 recensioni.

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