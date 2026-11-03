VASAGLE Scrivania per Computer, Postazione Lavoro, 100 x 50 x 76 cm | Scrivania da Ufficio, Studio, Camera da Letto, Soggiorno, Nero Ebano e Nero Opaco, Collezione BARNET LWD041B56
4,6 su 5 su Amazon, 6.926 recensioni
-15% 45,04 €
Prima
52,99 €, risparmi 7,95 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Design minimalista, fascino intramontabile: Linee pulite e semplicità equilibrata caratterizzano questa Collezione BARNET, che si integra facilmente in ambienti come ufficio, camera da letto o soggiorno e si abbina ai mobili coordinati.
- Scrivania PC: Realizzata con spessi pannelli di truciolato e un telaio in acciaio di qualità con rinforzi angolari, questa scrivania pc supporta fino a 50 kg, offrendo spazio per il tuo computer e stampante.
- Scrivania Ufficio Stabile: Dotata di piedini regolabili, questa scrivania ufficio si adatta ai pavimenti irregolari senza dondolare, proteggendo il pavimento dai graffi e creando un'area studio perfetta.
- Ampio Spazio di Lavoro: Con dimensioni di 100 x 50 x 76 cm, questa scrivania per computer offre ampio spazio per lavorare, studiare o giocare; le parti etichettate e le istruzioni chiare rendono il montaggio rapido.
- Tavolo Scrivania: Con una superficie in color Nero Ebano e una struttura in Nero Opaco, questa scrivania studio offre uno spazio di lavoro pratico.
Dettagli
- Colore
- Nero Ebano + Nero Inchiostro
- Formato
- 50 x 100 cm
In breve
VASAGLE Scrivania per Computer, Postazione Lavoro, 100 x 50 x 76 cm | Scrivania da Ufficio, Studio, Camera da Letto, Soggiorno, Nero Ebano e Nero Opaco, Collezione BARNET LWD041B56 costa 45,04 € su Amazon.it, rispetto a 52,99 € di prezzo precedente (risparmio 7,95 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 18:48; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 6.926 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.