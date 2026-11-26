Kinderkraft CAMI Culla Neonato fino 3 Anni, Lettino da campeggio per bambini, Box bambini, Lettino da viaggio, Regolabile in altezza 2 livelli, Borsa da viaggio include, Pieghevole facilmente, Grigio
4,4 su 5 su Amazon, 77 recensioni
-32% 53,99 €
Prima
79,90 €, risparmi 25,91 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- ✅LETTINO 3 IN 1: lettino per neonati, lettino da viaggio e box. Dispone di 2 livelli di regolazione del materassino: quello più alto è destinato ai neonati. Posizionando il fondo al livello più basso, creerai un lettino sicuro per un bambino che comincia a girarsi e un pratico box.
- ✅PIEGHEVOLE FACILE: CAMI è estremamente leggero e pratico (5 kg), puoi portarlo con te ovunque: in treno, in macchina o in aereo. Quando arriverà il momento di partire per le vacanze potrai portare facilmente il lettino con te.
- ✅LETTINO DA VIAGGIO: Ecco perché CAMI può essere chiuso e aperto in poche mosse, in modo che il piccolo possa riposare tranquillamente in un ambiente sicuro e familiare. È il lettino perfetto per i viaggi. Le gambe si chiudono automaticamente, senza bisogno di utilizzare attrezzi.
- ✅ADATTO AI PIU PICCOLI: . Permette di osservare il piccoletto – indipendentemente dal fatto che il bambino stia dormendo o stia giocando nel box. I pannelli realizzati in tessuto di rete saranno utilissimi anche durante le giornate calde.
- ✅ZAINO DA VIAGGIO INCLUDE: aiuta a distribuire meglio il peso del lettino ed è molto più comodo di una borsa da viaggio.
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- 55 x 93.5 x 62 centimètres
In breve
Kinderkraft CAMI Culla Neonato fino 3 Anni, Lettino da campeggio per bambini, Box bambini, Lettino da viaggio, Regolabile in altezza 2 livelli, Borsa da viaggio include, Pieghevole facilmente, Grigio costa 53,99 € su Amazon.it, rispetto a 79,90 € di prezzo precedente (risparmio 25,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 21:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 77 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.