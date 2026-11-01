Clementoni - Museum Collection Puzzle 1000 Pezzi per Adulti e Ragazzi, IllustrazioneLa Grande Onda di Kanagawa di Hokusai, Idea Regalo, Made in Italy, 70x50 cm, Poster Incluso, 39707
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Caratteristiche
- PUZZLE PER ADULTI: un puzzle da 1000 pezzi della linea Museum Collection, idea regalo adatta agli amanti dell'arte e dei dipinti famosi, per riprodurre il capolavoro La Grande Onda di Kanagawa; un'esperienza rilassante e stimolante in un passatempo creativo e culturale
- PER GLI AMANTI DELL'ARTE: la linea Museum Collection di Clementoni offre una vasta gamma di puzzle dedicati ai capolavori della storia, offrendo un'esperienza di assemblaggio di altissima qualità; ideale per chi desidera un tocco di eleganza e cultura in casa
- COME GIOCARE: i puzzle Clementoni stimolano logica e concentrazione con una vasta gamma di immagini da completare e collezionare; ogni pezzo esercita memoria e intuizione, offrendo ore di divertimento educativo e rilassante
- COSA CONTIENE: puzzle da 1000 pezzi della linea Museum Collection, prodotto in Italia con materiali riciclati di alta qualità; utilizza la tecnologia Perfect Fit per un incastro perfetto e colori brillanti che durano nel tempo; include un esclusivo poster coordinato
- PUZZLE CLEMENTONI: gamma di puzzle per adulti con immagini collezionabili e innovative; scopri l'incastro perfetto tra qualità e divertimento, con design unici; ideale per passare ore spensierate in famiglia
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- 1000 pieces, 70 x 50 cm
In breve
Clementoni - Museum Collection Puzzle 1000 Pezzi per Adulti e Ragazzi, IllustrazioneLa Grande Onda di Kanagawa di Hokusai, Idea Regalo, Made in Italy, 70x50 cm, Poster Incluso, 39707 costa 13,90 € su Amazon.it, rispetto a 15,76 € di prezzo precedente (risparmio 1,86 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 19:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 111 recensioni.
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