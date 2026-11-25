Omino Bianco Additivo Lavatrice Bianco Vivo in Polvere, 500 g x 3 | Ravviva il bianco e contrasta grigiore e ingiallimento, azione sbiancante, specifico per i tessuti bianchi
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Caratteristiche
- Prodotto: Omino Bianco Bianco Vivo Polvere è l'additivo specifico per tutti i tessuti bianchi che sbianca immediatamente e rende i capi più luminosi
- Azione: la sua formula potenziata con agenti sbiancanti attivi, sbianca e preserva il candore e ridona il banco ai capi ingialliti e ingrigiti
- Rispetta i tessuti: il prodotto rispetta tutti i tessuti dal cotone a quelli più delicati come lana, seta, pizzo e fibre sintetiche
- Uso lavatrice: aggiungere il prodotto direttamente al detersivo abituale nella vaschetta del lavaggio o nel cestello; Aggiungere un a dose di Omino Bianco Vivo (100ml) ed iniziare subito il lavaggio
- Uso lavaggio manuale: aggiungere al detersivo abituale una dose (100 ml) di prodotto in 5 litri d’acqua; Immergere i capi e lasciare in ammollo per 20-30 minuti
Dettagli
- Formato
- 500 g (Confezione da 3)
- Pezzi nella confezione
- 3
In breve
Omino Bianco Additivo Lavatrice Bianco Vivo in Polvere, 500 g x 3 | Ravviva il bianco e contrasta grigiore e ingiallimento, azione sbiancante, specifico per i tessuti bianchi costa 8,97 € su Amazon.it, rispetto a 14,37 € di prezzo precedente (risparmio 5,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 19:25; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 229 recensioni.
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