Airwick Freshmatic Ricariche Pure Magnolia e Orchidea, Profumatore per Ambiente, 250 ml, Confezione da 6
4,7 su 5 su Amazon, 74 recensioni
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Caratteristiche
- FORMULA POTENZIATA: La fragranza Pure Magnolia e Orchidea ha potere neutralizza odori e combatte 5 degli odori domestici difficili e comuni: bagno, cucina, immondizia, animali domestici, muffa
- CONFEZIONE: La confezione contiene 6 ricariche Freshmatic Airwick, fragranza Pure Magnolia e Orchidea
- SPRAY: Formula potenziata, senza aggiunta di acqua, è stata realizzata per diffondere nell'ambiente un profumo intenso a lungo
- FRAGRANZA: Note floreali; la formula potenziata neutralizza i cattivi odori con la fragranza Pure Magnolia e Orchidea; regalati fino a 70 giorni della tua fragranza preferita, con il dispositivo impostato al livello basso, e concediti una pausa
- REGOLAZIONE: Usa questa ricarica nel profumatore per ambienti Freshmatic Airwick; scegli tra i 3 livelli d'intensità del diffusore che preferisci: da un lieve profumo a un'esplosione vibrante
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 1 g (Confezione da 6)
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
Airwick Freshmatic Ricariche Pure Magnolia e Orchidea, Profumatore per Ambiente, 250 ml, Confezione da 6 costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 21,00 € di prezzo precedente (risparmio 6,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 14:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 74 recensioni.
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