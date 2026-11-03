Airwick Freshmatic Ricariche Fresia Bianca e Gelsomino, Profumatore per Ambiente, 250 ml, Confezione da 6
4,5 su 5 su Amazon, 238 recensioni
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Caratteristiche
- FORMULA POTENZIATA: La fragranza Fresia e Gelsomino ha potere neutralizza odori e combatte 5 degli odori domestici difficili e comuni: bagno, cucina, immondizia, animali domestici, muffa
- CONFEZIONE: La confezione contiene 6 ricariche Freshmatic Airwick, fragranza Fresia e Gelsomino
- SPRAY: Spray automatico; rilascio continuo di spruzzi di fragranza per una casa sempre fresca, profumata e accogliente; air Wick Fresia e Gelsomino 7 giorni su 7, 24h su 24h neutralizza gli odori di tutti i giorni; usa questa ricarica nel profumatore per ambienti Freshmatic Airwick; controlla l'intensità della fragranza scegliendo la frequenza di rilascio preferita
- FRAGRANZA: Note floreali fresche e delicate; la formula potenziata neutralizza i cattivi odori con la fragranza Fresia e Gelsomino; la fragranza dura fino a 70 giorni neutralizzando i cattivi odori
- REGOLAZIONE DIFFUSORE: Controlla l'intensità della fragranza scegliendo la frequenza di rilascio preferita
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 250 ml (Confezione da 6)
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
Airwick Freshmatic Ricariche Fresia Bianca e Gelsomino, Profumatore per Ambiente, 250 ml, Confezione da 6 costa 19,14 € su Amazon.it, rispetto a 26,94 € di prezzo precedente (risparmio 7,80 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 12:38; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 238 recensioni.
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