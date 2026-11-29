Ambi Pur Profumatore Bagno, Elimina Odori, 8 Pezzi, Profumo di Arancia | Deodorante Ambiente con Tecnologia Anti Odore, Rinfresca l'Aria e Dona Freschezza, Durata Fino a 50 Giorni, Facile da Usare
4,5 su 5 su Amazon, 708 recensioni
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Caratteristiche
- Il profumatore per ambienti Ambi Pur Bagno combatte I cattivi odori odori e lascia una fragranza fresca e leggera
- Combatte gli odori persistenti
- Lascia una fragranza fresca e leggera
- Dura fino a 50 giorni
- Facile da usare: alza la levetta, il liquido scende, profumo in 1 min
- Senza batteria o elettricità
- Posizionalo dove vuoi
- Discreto ed elegante
Dettagli
- Colore
- bianco, arancione, verde
- Formato
- 1 unità (Confezione da 8)
- Pezzi nella confezione
- 8
In breve
Ambi Pur Profumatore Bagno, Elimina Odori, 8 Pezzi, Profumo di Arancia | Deodorante Ambiente con Tecnologia Anti Odore, Rinfresca l'Aria e Dona Freschezza, Durata Fino a 50 Giorni, Facile da Usare costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 43,20 € di prezzo precedente (risparmio 23,21 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 12:53; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 708 recensioni.
Informativa sulle offerte
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