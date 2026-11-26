Comodino VASAGLE con cassetto e vano aperto | Tavolino laterale, tavolino d'appoggio per camera da letto, soggiorno, Beige Naturale e Bianco Nuvola, Coll. CUSTOS LET619T67
4,2 su 5 su Amazon, 4.532 recensioni
-15% 25,64 €
Prima
29,99 €, risparmi 4,35 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Semplice e moderno, si adatta perfettamente: la collezione Custos presenta linee rette e pulite che si integrano senza sforzo nella tua casa. Completa l'ambiente con i mobili contenitori coordinati per un look coeso.
- Truciolare e MDF: realizzato in truciolare, MDF e accessori di alta qualità, questo tavolino può sostenere fino a 75 kg in totale, mentre il cassetto supporta fino a 5 kg.
- Facile da montare: parti etichettate, kit di accessori incluso, istruzioni semplici e fori pre-forati con precisione. Tutto questo rende il montaggio di questo tavolino un gioco da ragazzi.
- Cassetto fluido: il cassetto scorre in modo fluido e silenzioso grazie alle guide premium, aprendosi senza fare rumore.
- Cosa ricevi: 1 elegante tavolino versatile, perfetto come comodino, tavolino laterale o cassettiera. Inoltre, darà vivacità ai tuoi spazi.
Dettagli
- Colore
- Beige Naturale + Bianco Nuvola
- Formato
- 28 x 39 x 41 cm
In breve
Comodino VASAGLE con cassetto e vano aperto | Tavolino laterale, tavolino d'appoggio per camera da letto, soggiorno, Beige Naturale e Bianco Nuvola, Coll. CUSTOS LET619T67 costa 25,64 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,35 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 09:48; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 4.532 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.