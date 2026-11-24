Multicentrum Neo Mamma DHA, 30 Compresse + 30 Capsule molli | Integratore Multivitaminico, Donne Post Parto, con Acido Folico, Vitamina D, B12 e biotina
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Caratteristiche
- Multicentrum Neo Mamma DHA è un integratore alimentare multivitaminico e multiminerale adatto alle donne nel periodo post parto e allattamento
- Funzioni psicologiche: Il Magnesio è un minerale che contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e come le Vitamine B6, B12 e alla Biotina, contribuisce alla normale funzione psicologica.
- Difese naturali: nel periodo successivo al parto è importante mantenere in salute il sistema immunitario. Vitamina C, Rame e Zinco sono nutrienti essenziali che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo ma anche nutrienti importanti a supporto del normale funzione del sistema immunitario
- Pelle, capelli e unghie: minerali come Zinco e Iodio e vitamine come la Biotina contribuiscono al mantenimento di una pelle in salute, mentre il Selenio contribuisce al mantenimento di capelli e unghie in salute.
- Salute delle Ossa: il Calcio è un componente fondamentale dell’osso. Assieme a questo minerale è essenziale assumere anche la Vitamina D, che contribuisce al suo normale assorbimento e utilizzo.
Dettagli
- Colore
- Cremisi
- Formato
- 60 unità (Confezione da 1)
In breve
Multicentrum Neo Mamma DHA, 30 Compresse + 30 Capsule molli | Integratore Multivitaminico, Donne Post Parto, con Acido Folico, Vitamina D, B12 e biotina costa 18,24 € su Amazon.it, rispetto a 29,20 € di prezzo precedente (risparmio 10,96 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 15:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 1.166 recensioni.
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