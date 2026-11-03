VASAGLE Carrello Cucina Salvaspazio a 5 Ripiani, 45,4 x 22 x 99,6 cm | Scaffale Stretto con Ruote in Acciaio e Legno, Organizer Bagno, Marrone Vintage e Nero Opaco, Collezione DACEY LRC035B01
4,5 su 5 su Amazon, 3.741 recensioni
-16% 31,87 €
Prima
37,99 €, risparmi 6,12 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Ispirata alla semplicità industriale: Con telai in acciaio rinforzato, ripiani in rete metallica e calde finiture rustiche, la Collezione DACEY coniuga una notevole resistenza con un design senza tempo, per un ambiente moderno e armonioso
- Mobiletto Cucina Salvaspazio: Progettato per gli spazi stretti, questo carrello largo solo 22 cm si inserisce perfettamente negli angoli o nelle fessure, sfruttando al massimo ogni centimetro verticale per un'organizzazione ottimale della tua casa
- Carrello Con Ruote Portatutto: Dotato di 4 ruote girevoli fluide e una maniglia in acciaio, questo modello di 45,4 x 22 x 99,6 cm si sposta facilmente in soggiorno, cucina o camera da letto, rendendo il riordino quotidiano molto più leggero
- Organizer Bagno: Un piano superiore e 4 ripiani a rete con bordi rialzati prevengono la caduta di bottiglie. Usalo come porta detersivi in bagno o per organizzare le spezie in cucina, mantenendo tutto in ordine e sempre a portata di mano
- Scaffale Stretto: Non temere assemblaggi complicati. Questo prodotto include parti numerate e istruzioni illustrate chiare, permettendo a chiunque di montare la struttura in pochi semplici passi senza attrezzi professionali, senza stress o fatica
- Carrello in Acciaio e Legno: La struttura in tubi di acciaio rinforzato unita al pannello in truciolato offre una struttura indeformabile, con una capacità di carico fino a 25 kg per ospitare elettrodomestici pesanti senza oscillare
Dettagli
- Colore
- Marrone Vintage + Nero
- Formato
- 5 Ripiani (22l cm)
In breve
VASAGLE Carrello Cucina Salvaspazio a 5 Ripiani, 45,4 x 22 x 99,6 cm | Scaffale Stretto con Ruote in Acciaio e Legno, Organizer Bagno, Marrone Vintage e Nero Opaco, Collezione DACEY LRC035B01 costa 31,87 € su Amazon.it, rispetto a 37,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,12 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 19:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 3.741 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.