Sony PS5 MARVEL S SPIDER-MAN 2
4,8 su 5 su Amazon, 2.752 recensioni
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Caratteristiche
- Gli Spider-Man Peter Parker e Miles Morales ritornano per una nuova avventura mozzafiato nel franchise Marvel's Spider-Man acclamato da tutta la critica.
- Lanciati, salta e usa le nuove Ali di ragnatela per spostarti nella New York di Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere due storie diverse e sfruttare due poteri incredibili, mentre il cattivo di turno Venom minaccia di sconvolgere e distruggere non solo le loro vite, ma anche le vite dei loro cari e di tutta la città.
In breve
Sony PS5 MARVEL S SPIDER-MAN 2 costa 39,97 € su Amazon.it, rispetto a 79,99 € di prezzo precedente (risparmio 40,02 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 14:10; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 2.752 recensioni.
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