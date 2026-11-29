Finish Ultimate PLUS Infinity Shine Pastiglie Lavastoviglie, 146 Capsule Lavastoviglie, Pastiglie per Lavastoviglie contro lo Sporco e i Residui Incrostati
4,7 su 5 su Amazon, 4.473 recensioni
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Caratteristiche
- LA CONFEZIONE: Il pacco contiene 2 confezioni da 73 pastiglie lavastoviglie Finish Ultimate Plus Infinity Shine, Detersivo per Lavastoviglie alla fragranza Fresh
- LA FORMULA: La sua formula è in grado di rimuovere lo sporco bruciato anche senza prelavaggio, agendo con azioni differenti lungo l’intero ciclo di lavaggio: prima rimuove le macchie in profondità, poi stacca lo sporco incrostato, mentre elimina l’unto e dona lucentezza
- FUNZIONE PROTECTOR SHIELD: Capsule per Lavastoviglie con la funzione scudo protettivo protegge e si prende cura dei tuoi bicchieri e posate*, mantenendone la lucentezza lavaggio dopo lavaggio *Questo prodotto non protegge dai danni meccanici e non rigenera gli oggetti già danneggiati
- TECNOLOGIA CYCLESYNC: Questa è la nostra prima capsula con tecnologia CYCLESYNC in grado di rilasciare l’ingrediente* giusto al momento giusto.*Ingrediente: Enzimi
- FACILI DA USARE: Non scartare né rompere le capsule, la pellicola è biodegradabile e solubile al 100% in acqua; si dissolve completamente durante il lavaggio
- MARCA: Fonte: NielsenlQ Homescan, Totale Italia, Detergenti per Lavastoviglie, AT 21 Maggio 2023 (2023, NielsenlQ)
Dettagli
- Colore
- Pastiglie
- Formato
- 73 unità (Confezione da 2)
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Finish Ultimate PLUS Infinity Shine Pastiglie Lavastoviglie, 146 Capsule Lavastoviglie, Pastiglie per Lavastoviglie contro lo Sporco e i Residui Incrostati costa 24,99 € su Amazon.it, rispetto a 43,31 € di prezzo precedente (risparmio 18,32 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 14:10; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 4.473 recensioni.
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