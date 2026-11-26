Beats Studio Pro Cuffie over-ear - 40 ore di autonomia, ANC - Nero | Audio lossless via USB-C, ricarica Fast Fuel, ideali per viaggi e spostamenti, pieghevoli, compatibili con Apple e Android
4,4 su 5 su Amazon, 4.033 recensioni
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Caratteristiche
- PIATTAFORMA ACUSTICA PERSONALIZZATA BEATS - I driver attivi personalizzati da 40 mm offrono un suono ricco e coinvolgente, con distorsione praticamente azzerata (miglioramento dell’80% rispetto a Beats Studio3).
- AUDIO SPAZIALE PERSONALIZZATO - L’Audio Spaziale con rilevamento dinamico della testa crea un’esperienza di ascolto surround a 360 gradi come al cinema.
- CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE (ANC) COMPLETAMENTE ADATTIVA - Monitora continuamente i rumori esterni in tempo reale e neutralizza i suoni indesiderati con precisione.
- MODALITÀ TRASPARENZA - Fonde i suoni dell’ambiente circostante con la tua musica per consentirti di rimanere sempre vigile e consapevole di ciò che accade intorno a te.
- AUDIO LOSSLESS VIA USB-C - Supporto nativo per audio lossless ad alta risoluzione tramite cavo USB-C con tre distinti profili sonori EQ integrati.
- COMPATIBILITÀ UNIVERSALE APPLE E ANDROID - Associazione con un tocco (1-Touch), tracciamento «Dov’è» / «Trova il mio dispositivo» e supporto per le funzioni native di entrambi i sistemi.
- FINO A 40 ORE DI AUTONOMIA - Fino a 40 ore di ascolto totale (fino a 24 ore con cancellazione del rumore ANC o modalità Trasparenza attiva).
- RICARICA RAPIDA FAST FUEL - Quando la batteria è quasi scarica, 10 minuti di ricarica Fast Fuel forniscono fino a 4 ore di riproduzione extra.
- MICROFONI CON RILEVAMENTO VOCALE - I microfoni con tecnologia beamforming migliorata filtrano attivamente il rumore di fondo per chiamate straordinariamente nitide.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- One Size
In breve
Beats Studio Pro Cuffie over-ear - 40 ore di autonomia, ANC - Nero | Audio lossless via USB-C, ricarica Fast Fuel, ideali per viaggi e spostamenti, pieghevoli, compatibili con Apple e Android costa 89,00 € su Amazon.it, rispetto a 179,00 € di prezzo precedente (risparmio 90,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 09:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 4.033 recensioni.
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