OtterBox Cover Symmetry Clear MagSafe per iPhone 15 Pro Max, Trasparente | Custodia con MagSafe Trasparente, resistente a urti e cadute, sottile, testata 3x norme MIL-STD 810G
4,2 su 5 su Amazon, 1.905 recensioni
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Caratteristiche
- La custodia ultrasottile per DEVICE NAME Symmetry Series Clear di OtterBox è stata sottoposta a migliaia di ore di test di caduta per garantire al tuo smartphone la massima protezione.
- Proteggi il tuo smartphone con Symmetry Series Clear ultrasottile la custodia trasparente per DEVICE NAME facile da installare e che resiste a 3 volte il numero di cadute dello standard militare (MIL-STD-810G 516.6).
- La custodia Symmetry Clear di OtterBox ha i bordi rialzati per proteggere la fotocamera e lo schermo del tuo smartphone da forti cadute e graffi. La custodia Clear mette in mostra l’elegante design del tuo telefono e lo protegge da cadute, urti e graffi.
- Abbina la tua custodia a una protezione per lo schermo OtterBox resistente ai graffi e duratura, per una protezione totale, a 360 gradi.
- Realizzata per il 50% in plastica riciclata, la Symmetry Series Clear di OtterBox offre una protezione da graffi e rotture impeccabile, sottile ed elegante.
- La custodia ultrasottile per iPhone 15 Pro Max Symmetry Clear per MagSafe di OtterBox è stata sottoposta a migliaia di ore di test di caduta per garantire al tuo smartphone la massima protezione.
- Proteggi il tuo smartphone con Symmetry Clear per MagSafe Series ultrasottile, la custodia per iPhone 15 Pro Max facile da installare e che resiste a 3 volte il numero di cadute dello standard militare (MIL-STD-810G 516.6). La custodia Symmetry Clear per MagSafe di OtterBox ha i bordi rialzati per proteggere la fotocamera e lo schermo del tuo smartphone da forti cadute e graffi.
- Le custodie Symmetry Clear per MagSafe garantiscono la compatibilità MagSafe grazie ai magneti integrati perfettamente allineati per rendere la ricarica wireless più veloce e semplice che mai. Connetti e rimuovi senza problemi gli accessori MagSafe grazie ai magneti integrati.
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- Realizzata per il 50% in plastica riciclata, la Symmetry Clear per MagSafe Series di OtterBox offre una protezione da graffi e rotture impeccabile, sottile ed elegante.
Dettagli
- Colore
- Trasparente
- Formato
- iPhone 15 Pro Max
In breve
OtterBox Cover Symmetry Clear MagSafe per iPhone 15 Pro Max, Trasparente | Custodia con MagSafe Trasparente, resistente a urti e cadute, sottile, testata 3x norme MIL-STD 810G costa 29,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 14:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 1.905 recensioni.
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