Gillette Skinguard Sensitive 6 Lamette di Ricambio per Rasoio Barba Uomo | Striscia Lubrificante Lubrastrip Migliorata, per Uomini con Irritazioni della Pelle, 6 Lamette da Barba
4,8 su 5 su Amazon, 1.342 recensioni
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Caratteristiche
- L'esclusiva tecnologia SkinGuard aiuta a proteggere la pelle soggetta a irritazioni ed eruzioni cutanee, riducendo al minimo il contatto della pelle con le lame
- Riduce al minimo il contatto delle lame con la pelle soggetta a irritazioni, contribuendo così a ridurle
- Inoltre è estremamente versatile: si adatta a tutti i manici dei rasoi SkinGuard Sensitive, ProGlide, ProShield e Fusion
- Un ricambio dura fino a un mese di rasatura
- La lubrificazione prima e dopo le lame offre una barriera protettiva
Dettagli
- Colore
- Metallic
- Formato
- confezione da 6
In breve
Gillette Skinguard Sensitive 6 Lamette di Ricambio per Rasoio Barba Uomo | Striscia Lubrificante Lubrastrip Migliorata, per Uomini con Irritazioni della Pelle, 6 Lamette da Barba costa 16,99 € su Amazon.it, rispetto a 25,59 € di prezzo precedente (risparmio 8,60 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 11:05; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 1.342 recensioni.
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