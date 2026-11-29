Garmin Venu 3S, 41mm, Smartwatch GPS, Ivory | Smartwatch AMOLED 1,2", Microfono e Speaker, Musica, GarminPay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 10 giorni
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Caratteristiche
- SMARTWATCH AMOLED - Concepito per offrire funzioni avanzate durante i tuoi allenamenti, effettuare chiamate e inviare messaggi, Venu 3S non è solo uno smartwatch, ma un allenatore personale che può aiutarti a raggiungere qualunque obiettivo.
- COACH DEL SONNO - Fornisce un punteggio del sonno e un coach personalizzato che ti indica come puoi migliorare la qualità del tuo riposo. Permette inoltre di monitorare le diverse fasi del sonno e i riposi diurni, mostrando anche una serie di importanti metriche rilevate durante il sonno.
- PROFILI SPORT PRECARICATI - Con più di 30 app precaricate per gli sport GPS e indoor, registra qualsiasi tipo di attività, come le passeggiate, la corsa, il ciclismo, il nuoto in piscina, le attività per le persone su sedia a rotelle e molto altro ancora.
- CASSA E MICROFONO INTEGRATI - Eseguendo l'associazione con uno smartphone compatibile, puoi effettuare chiamate e rispondere direttamente dall'orologio. E puoi anche usare l'assistente vocale dello smartphone per rispondere agli SMS e molto altro ancora.
- MORNING REPORT - Al tuo risveglio riceverai una panoramica sulla qualità del sonno e sul livello di recupero, un calendario giornaliero, informazioni sul livello di variabilità della frequenza cardiaca e molto altro. Puoi anche personalizzare il report in modo che mostri esattamente quello che vuoi vedere.
Dettagli
- Colore
- Ivory
- Formato
- 41 mm
In breve
Garmin Venu 3S, 41mm, Smartwatch GPS, Ivory | Smartwatch AMOLED 1,2", Microfono e Speaker, Musica, GarminPay, +30 App sport, GPS, Cardio, SpO2, Autonomia 10 giorni costa 261,00 € su Amazon.it, rispetto a 429,99 € di prezzo precedente (risparmio 168,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 09:02; può variare dopo la pubblicazione.
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