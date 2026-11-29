301 XL 301XL Cartuccia 301 Sostitutive per HP 301 Nero e Colore per 4500 | Cartuccia 301 Sostitutive per HP 301 Nero e Colore Compatibile per Envy 4500 5530 Deskjet 2540 1510 2050 1510 OfficeJet 4630
4,3 su 5 su Amazon, 2.952 recensioni
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Caratteristiche
- 301 Cartucce d'inchiostro Rigenerato per HP 301 XL cartucce Nero e Colore cartuccia per HP 301 cartuccia nero e colore, Confezione da 6 , Nero e Tricromia
- Stampante compatibile con HP Envy 4500 4502 4503 4504 4507 4508 5530 5532 5534 5536 Officejet 4630 4632 4634 4636 2620 2622 2628
- Stampante compatibile con HP Deskjet 1000 1010 1050 1050A 1510 1512 1514 2050 2050A 2054A 2510 2512 2514 2540 2542 2543 2544 2545 2547 2548 2549 3000 3050 3050A 3052A 3054A 3055A 3057A 3063A
- Alta resa per pagina: 480 pagine con cartuccia 301 xl nero 301XL, 330 pagine con cartucce 301 XL colore al 5% di copertura del formato A8
- Contenuto della confezione: 1 cartuccia nero 301XL, 1 cartuccia Tricromia 301 XL
Dettagli
- Colore
- 301 XL Black & Color
- Formato
- 301 XL
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
301 XL 301XL Cartuccia 301 Sostitutive per HP 301 Nero e Colore per 4500 | Cartuccia 301 Sostitutive per HP 301 Nero e Colore Compatibile per Envy 4500 5530 Deskjet 2540 1510 2050 1510 OfficeJet 4630 costa 25,55 € su Amazon.it, rispetto a 26,98 € di prezzo precedente (risparmio 1,43 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 10:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 2.952 recensioni.
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