RENPHO Reach Pistola Massaggio Muscolare con Manico Staccabile, Nero | Pistola Massaggio Muscolare con display LED touch, 5 velocità, 4 testine, 2800 giri/min per zone difficili
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Caratteristiche
- Impugnatura di estensione Staccabile:La pistola per massaggi RENPHO Extend è dotata di una lunga impugnatura antiscivolo che aiuta a massaggiare facilmente le zone più difficili da raggiungere lungo la schiena. La funzione staccabile consente di utilizzare la pistola per massaggi con o senza l'impugnatura di estensione.
- Potente pistola da massaggio: RENPHO ha utilizzato il motore brushless silenzioso più alto del settore (<45 dB), fornendo un'elevata penetrazione, una profondità di massaggio di 8 mm e un migliore rilassare i muscoli.
- Ricarica rapida PD e ricarica di tipo C: supporta C-C, USB-C (solo cavo USB-C con la confezione) e ricarica PD, alimentato da una batteria ricaricabile a ciclo 5 volte più lungo, ricarica rapida sempre e ovunque per uso portatile.
- LED Touch Screen e modalità automatica: lo schermo LED visualizza la batteria e il livello di velocità. 4 testine massaggianti e 5 livelli di velocità per soddisfare tutte le tue esigenze. Personalizza ulteriormente la tua esperienza di massaggio con la modalità automatica, che scorre rapidamente su e giù in base alla pressione applicata.
- Regalo ideale: L'impugnatura di prolunga staccabile, il controllo con un solo pulsante e il design leggero rendono la pistola per massaggi RENPHO un regalo ideale per tutti. Condividete i benefici quotidiani del massaggio con i vostri familiari e amici.
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
RENPHO Reach Pistola Massaggio Muscolare con Manico Staccabile, Nero | Pistola Massaggio Muscolare con display LED touch, 5 velocità, 4 testine, 2800 giri/min per zone difficili costa 44,59 € su Amazon.it, rispetto a 59,99 € di prezzo precedente (risparmio 15,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 13:09; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 3.906 recensioni.
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