Apple Pencil (USB-C): precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e la più bassa latenza del settore, per prendere appunti, disegnare e firmare documenti
4,7 su 5 su Amazon, 8.474 recensioni
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Caratteristiche
- PERCHÉ APPLE PENCIL — Precisa al pixel, sensibile all’inclinazione e con una bassa latenza, Apple Pencil (USB C) ti permette di prendere appunti, disegnare e firmare documenti in tutta semplicità. Ed è fantastica anche nel prezzo. Si abbina e si ricarica via USB C e, quando non la usi, si aggancia magneticamente al tuo iPad.
- COMPATIBILITÀ — Apple Pencil (USB C) è compatibile con iPad Pro 13" (M4), iPad Pro 12,9" (3ª, 4ª, 5ª e 6ª generazione), iPad Pro 11" (M4), iPad Pro 11" (1ª, 2ª, 3ª e 4ª generazione), iPad Air 13" (M2 e M3), iPad Air 11" (M2 e M3), iPad Air (4ª e 5ª generazione), iPad mini (A17 Pro), iPad mini (6ª generazione), iPad (A16) e iPad (10ª generazione).
- SEMPLICE E NATURALE — Scrivi, schizza o disegna con una precisione all’ultimo pixel. Apple Pencil (USB C) fa tutto quello che ti serve con una bassa latenza ed è sensibile all’inclinazione. Apple Pencil si abbina e si ricarica via USB C e ha un bordo piatto che si aggancia magneticamente all’iPad.
- TRASFORMA L’IPAD IN UNA TELA — Disegna, scarabocchia, colora, prendi appunti e annota documenti. Puoi usare le app integrate, come Note e Freeform, o scegliere tra quelle disponibili sull’App Store: sono più di un milione. E quando hai bisogno di una precisione professionale, muovendo la punta sopra il display di iPad Pro (M4), iPad Air (M2 e M3) e iPad mini (A17 Pro) puoi vedere il segno che stai per fare, prima ancora di farlo.
- COSA C’È DENTRO — Apple Pencil (USB-C)
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Apple Pencil (USB-C): precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e la più bassa latenza del settore, per prendere appunti, disegnare e firmare documenti costa 68,99 € su Amazon.it, rispetto a 89,00 € di prezzo precedente (risparmio 20,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 13:39; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 8.474 recensioni.
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