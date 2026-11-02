SONGMICS Cesto Portabiancheria con Coperchio, 90 L, Sacco Rimovibile | Cesta per Bucato, 42 x 32 x 70,5 cm, Pieghevole, Salvaspazio, Tessuto Oxford, Nero e Bambù Chiaro, ROXANNE LCB509B01
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Caratteristiche
- Grande capacità: Questo cesto portabiancheria da 90L di 42 x 32 x 70,5 cm può contenere i vestiti di una settimana di un utente single in una sola volta, riducendo i frequenti viaggi in lavanderia e rendendo il bucato più semplice,
- Coperchio pratico: Il cesto portabiancheria è dotato di un coperchio che tiene lontana la polvere, protegge la privacy nascondendo il disordine e mantiene lo spazio visivamente pulito e bello,
- Sacco rimovibile: Il sacco interno in rete può essere rimosso facilmente tramite chiusura a strappo e usato come borsa per il bucato direttamente in lavatrice senza trasferire i vestiti, offrendo un uso multiuso più conveniente,
- Facile da assemblare e riporre: Grazie alle chiare istruzioni e all'assenza di attrezzi, anziani e bambini possono montare facilmente questo cesto in soli 5 minuti; quando non in uso, è pieghevole per una facile conservazione,
- Materiali e struttura: Realizzato in tessuto Oxford 600D spesso, impermeabile e resistente agli strappi, facile da pulire con una passata per una maggiore durata, il cesto è sostenuto da aste in fibra di vetro e supporta fino a 10 kg,
Dettagli
- Colore
- Nero Inchiostro
- Formato
- 90 L (1 Scomparto)
In breve
SONGMICS Cesto Portabiancheria con Coperchio, 90 L, Sacco Rimovibile | Cesta per Bucato, 42 x 32 x 70,5 cm, Pieghevole, Salvaspazio, Tessuto Oxford, Nero e Bambù Chiaro, ROXANNE LCB509B01 costa 19,54 € su Amazon.it, rispetto a 31,99 € di prezzo precedente (risparmio 12,45 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 16:29; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 4.152 recensioni.
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