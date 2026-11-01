SONGMICS Cestino da Cucina, 3 x 18 L, 3 Scomparti, Acciaio | Pattumiera per Raccolta Differenziata, Coperchi a Chiusura Morbida, Pedali, Collezione ISLAND LTB054A02
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Caratteristiche
- Differenzia i rifiuti: Con tre scomparti da 18L, questo cestino da cucina consente di differenziare facilmente i rifiuti in cucina, ad esempio quelli da riciclare, quelli normali e quelli alimentari, senza bisogno di cestini aggiuntivi
- Resistente alla ruggine: Il cestino a pedale, realizzato in acciaio, è resistente alla ruggine anche in ambienti umidi; basta una semplice passata per mantenerlo pulito e senza sbavature
- Coperchi a chiusura morbida: I coperchi sono caratterizzati da una chiusura lenta, silenziosa e morbida, che riduce efficacemente il rumore di chiusura e non produce alcun rumore di scatto, senza disturbare la famiglia di notte
- Design moderno: Caratterizzato da linee pulite e da un mix di oro pallido e nero inchiostro, questa pattumiera ha un look moderno che si integra con gli altri elettrodomestici
- Facile da aprire e da svuotare: Per aprire il coperchio basta premere il pedale, senza toccarlo, ideale con le mani sporche; sollevare il secchio interno con la maniglia metallica per svuotarlo e cambiare il sacchetto senza chinarsi
- Cosa ricevi: Un cestino della spazzatura con 15 sacchi della spazzatura. Nota: il cestino è adatto per i sacchetti della spazzatura SONGMICS KRB020A02
Dettagli
- Colore
- Beige Sabbia
- Formato
- 3 x 18 L
In breve
SONGMICS Cestino da Cucina, 3 x 18 L, 3 Scomparti, Acciaio | Pattumiera per Raccolta Differenziata, Coperchi a Chiusura Morbida, Pedali, Collezione ISLAND LTB054A02 costa 93,49 € su Amazon.it, rispetto a 109,99 € di prezzo precedente (risparmio 16,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 13:55; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 6.344 recensioni.
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