CRASTAN 1870 - Cialde ESE Compostabili - Espresso al Ginseng - Con estratto di Panax Ginseng - Box da 18 Cialde - Compatibili con Macchine Espresso - Priva di zuccheri
3,8 su 5 su Amazon, 547 recensioni
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Caratteristiche
- CONTENUTO - A casa riceverete un astuccio da 18 cialde ESE (diam. 44 mm) compostabili di Espresso al Ginseng. L'Espresso al Ginseng Crastan è un caffè dal gusto intenso, con piacevoli note aromatiche, estratte della pianta del Panax ginseng. Per esaltare le note aromatiche del ginseng e rendere la bevanda cremosa, basta aggiungere del latte. Scegliamo solo le radici migliori, provenienti da coltivazioni eccellenti in cui la cura è al primo posto. Quando la voglia di pausa ti chiama, il caffè al ginseng da zuccherare a tuo piacimento è subito pronto. Aspetta solo che la miscela intensa riempia la tazza ed eccco la tua pausa pronta da gustare.
- INGREDIENTI - Caffè (97%), aroma, estratto di Panax Ginseng (0,5%)
- CIALDA ESE COMPOSTABILE - La cialda Crastan è compostabile e può essere smaltita nell'organico. La carta filtro utilizzata è naturale al 100%, non è trattata con sbiancanti o solventi ed è priva di colla. Ogni cialda è confezionata in atmosfera protettiva in singole bustine salvaroma.
- CERTIFICAZIONE BIOLOGICA - CRASTAN è una delle prime aziende italiane che ha creduto nel biologico, ottenendo la Certificazione già nel 1991. Da sempre all’avanguardia nel conservare tecniche di trasformazione naturali, per la produzione di orzo solubile Crastan garantisce l’assenza di prodotti chimici durante tutto il processo. I residui della produzione dell’orzo possono così essere riutilizzati in agricoltura come concimi naturali ed avere una nuova vita.
- CRASTAN - Crastan vanta una storia lunga oltre 150 anni e porta a casa tua le migliori alternative al caffè, sempre ponendo al primo posto la selezione delle materie prime, il gusto e la qualità. Durante tutto il processo produttivo dell'orzo solubile non viene utilizzata alcuna sostanza chimica e di sintesi.
Dettagli
- Formato
- 1 unità (Confezione da 18)
- Pezzi nella confezione
- 18
In breve
CRASTAN 1870 - Cialde ESE Compostabili - Espresso al Ginseng - Con estratto di Panax Ginseng - Box da 18 Cialde - Compatibili con Macchine Espresso - Priva di zuccheri costa 3,80 € su Amazon.it, rispetto a 4,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,19 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 08:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,8 su 5 con 547 recensioni.
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