MSI MAG PANO M100L PZ Case Micro‑ATX – Supporto Micro‑ATX, Stand per GPU, Indicatore di Livello, Filtri Antipolvere, 33 mm di Spazio per il Cable Routing, USB Type-C (20 Gbps) (Senza ventole)
4,8 su 5 su Amazon, 42 recensioni
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Caratteristiche
- MAG PANO M100L PZ è un case ideale per motherboard Micro‑ATX e Mini‑ITX. È progettato per essere compatibile con le Micro‑ATX Back‑Connect
- SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO – Il MAG PANO M100L PZ è dotato di pannello laterale a mesh, per garantire il massimo flusso d’aria e un raffreddamento ottimale dei componenti
- FACILE DA ASSEMBLARE – Dotato di indicatore di livello e stand per GPU per un’installazione senza sforzo. Mantiene 33 mm di spazio per il cable routing e fascette in Velcro per un cable management semplice e ordinato.
- FILTRO ANTIPOLVERE TOOL-FREEI - filtri antipolvere tool-free sul top e il filtro magnetico sul fondo impediscono alla polvere di entrare nel case e sono facili da rimuovere per la pulizia
- PANNELLO I/O - Il pannello I/O laterale include pulsante Power e Reset, jack microfono/audio, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps) e 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps)
Dettagli
- Colore
- NERO
- Formato
- Micro-ATX
In breve
MSI MAG PANO M100L PZ Case Micro‑ATX – Supporto Micro‑ATX, Stand per GPU, Indicatore di Livello, Filtri Antipolvere, 33 mm di Spazio per il Cable Routing, USB Type-C (20 Gbps) (Senza ventole) costa 43,50 € su Amazon.it, rispetto a 88,99 € di prezzo precedente (risparmio 45,49 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 11:06; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 42 recensioni.
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