SONGMICS Cassapanca, Pouf Contenitore, Poggiapiedi Pieghevole da 38 x 110 x 38 cm, Ottomano, Regge fino a 300 kg, per Soggiorno, Camera da Letto, Entrata, Verde Foresta LSF070C01
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Caratteristiche
- DESIGN ELEGANTE, COMFORT ADATTO: Questo pouf vanta un'elegante superficie di PU con un design trapuntato, aggiungendo un tocco di stile al tuo spazio; Il tessuto a doppio strato e la gommapiuma ad ottima resilienza offrono un comfort adatto
- COSTRUITO PER RESISTERE: Realizzato con robusti pannelli MDF e rinforzato con protezioni angolari in metallo sul coperchio, questo poggiapiedi può sostenere facilmente fino a 300 kg, offrendo una soluzione ottima per sedersi o riporre oggetti
- AMPIO STOCCAGGIO: Con le sue dimensioni 38 x 110 x 38 cm, questa panca portaoggetti offre un volume di 131 litri; Il suo divisorio rimovibile mantiene i tuoi libri, vestiti e coperte ordinate o conserva oggetti grandi come le lenzuola
- FACILE DA MONTARE E PIEGARE: Configura questo contenitore in pochi secondi inserendo il pannello inferiore; Piegalo facilmente e riponilo sotto il letto o nell'armadio quando non in uso
- USI VERSATILI: Questo pouf pieghevole funge da contenitore, poggiapiedi e persino da tavolino da caffè! Si adatta perfettamente al soggiorno, alla camera da letto, all'ingresso o allo spogliatoio per soddisfare varie esigenze
Dettagli
- Colore
- Verde Foresta
- Formato
- 38 x 110 x 38 cm
In breve
SONGMICS Cassapanca, Pouf Contenitore, Poggiapiedi Pieghevole da 38 x 110 x 38 cm, Ottomano, Regge fino a 300 kg, per Soggiorno, Camera da Letto, Entrata, Verde Foresta LSF070C01 costa 35,69 € su Amazon.it, rispetto a 41,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,30 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 17:15; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 30.368 recensioni.
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