Ambi Pur Profumatore Bagno, Elimina Odori, 5 Pezzi, Risveglio Primaverile | Deodorante Ambiente con Tecnologia Anti Odore, Rinfresca l'Aria e Dona Freschezza, Durata Fino a 50 Giorni, Fragranza Lenor
4,5 su 5 su Amazon, 7.875 recensioni
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Caratteristiche
- Il deodorante per ambienti Ambi Pur Bagno elimina gli odori e lascia una fragranza fresca e leggera
- Combatte gli odori - previene l’assorbimento degli odori
- Lascia una fragranza fresca e leggera
- Ogni dispositivo da bagno dura 45 giorni
- Facile da usare, 1 pulsante di attivazione
- Non richiede elettricità o prese elettriche
- Discreto ed elegante al tempo stesso
Dettagli
- Colore
- Blue
- Formato
- 1 unità (Confezione da 5)
- Pezzi nella confezione
- 5
In breve
Ambi Pur Profumatore Bagno, Elimina Odori, 5 Pezzi, Risveglio Primaverile | Deodorante Ambiente con Tecnologia Anti Odore, Rinfresca l'Aria e Dona Freschezza, Durata Fino a 50 Giorni, Fragranza Lenor costa 12,99 € su Amazon.it, rispetto a 17,95 € di prezzo precedente (risparmio 4,96 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 10:22; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 7.875 recensioni.
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