Cecotec Asciugacapelli Bamba IoniCare Radiance. 2500W con Motore DC, Tecnologia Ionica e Ampio flusso d'aria, 2 Velocità e 3 Temperature, Include Bocchetta Concentratore e Diffusore
4,1 su 5 su Amazon, 2.045 recensioni
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Caratteristiche
- Potente motore di nuova generazione con 2500 W per un'asciugatura rapida e uniforme. Grazie alla regolazione della temperatura e della velocità potrai scegliere le impostazioni ideali per i tuoi capelli e acconciature. Dispone di due posizioni di velocità e tre posizioni di temperatura, tra cui la funzione di aria fredda, offrendo un extra di fissaggio nella pettinatura per mantenerla perfetta e duratura più a lungo.
- Ion Real: gli ioni del phon agiscono sui capelli per renderli molto più luminosi e idratati e migliorano il naturale anti-crespo.
- Emette una grande portata d'aria per asciugare i capelli in modo rapido. Inoltre, possiede una tecnologia Hair Care per proteggere i capelli dal calore estremo. Include anche un robusto anello per appendere l'asciugacapelli ovunque quando non lo usi o per riporlo senza occupare spazio extra.
- Pro Style: cura dei capelli migliorando la tenuta delle cuticole per una finitura ultra brillante e senza perdita di colore. Inoltre, il filtro del nostro asciugacapelli è molto comodo e facile da pulire grazie alla griglia posteriore rimovibile, che prolunga la vita dell'essiccatore e permette di funzionare a livelli ottimali.
- Include un ugello di precisione per una finitura duratura e perfetta e un diffusore che aiuta a ottenere un maxivolume naturale nelle radici e definire facilmente i riccioli con finiture professionali e durevoli. Inoltre, è dotato di 1,8 m di cavo in modo da poter utilizzare l'asciugacapelli comodamente ovunque, con piena libertà di movimento.
Dettagli
- Colore
- Grigio
In breve
Cecotec Asciugacapelli Bamba IoniCare Radiance. 2500W con Motore DC, Tecnologia Ionica e Ampio flusso d'aria, 2 Velocità e 3 Temperature, Include Bocchetta Concentratore e Diffusore costa 12,99 € su Amazon.it, rispetto a 22,90 € di prezzo precedente (risparmio 9,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 14:42; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 2.045 recensioni.
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