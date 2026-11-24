Kipling Seoul 27L Zaino Porta PC Per Laptop da 15 Pollici Leggero Viaggio
4,6 su 5 su Amazon, 1.956 recensioni
-53% 47,00 €
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99,90 €, risparmi 52,90 €
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Caratteristiche
- 100% Recycled Polyester
Dettagli
- Colore
- Signature Print
- Formato
- M
In breve
Kipling Seoul 27L Zaino Porta PC Per Laptop da 15 Pollici Leggero Viaggio costa 47,00 € su Amazon.it, rispetto a 99,90 € di prezzo precedente (risparmio 52,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 10:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 1.956 recensioni.
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