BRITA Bottiglia con filtro per acqua, 600 ml, con 2 filtri MicroDisc – la confezione può variare
4,4 su 5 su Amazon, 2.458 recensioni
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Caratteristiche
- Filtra l'acqua mentre bevi: rimani rinfrescato e goditi l'acqua dal sapore eccezionale ovunque tu vada, può essere facilmente ricaricata in qualsiasi rubinetto
- La nostra confezione iniziale con 2 filtri BRITA MicroDisk: ciascuno buono per 60 litri o 1 mese di acqua appena filtrata con gusto puro
- Tutto il gusto da un piccolo disco: la tecnologia MicroDisc integrata riduce cloro, microparticelle, impurità e odori sgradevoli
- Più economico di quanto pensi: acqua filtrata per soli 7p per litro, risparmiando denaro rispetto all'acqua in bottiglia e risparmiando al pianeta molti rifiuti di plastica monouso
- A prova di perdite e sicuro: il coperchio a scatto rende il sorseggio in viaggio un gioco da ragazzi e protegge da perdite, sporco e polvere, tutti i materiali sono privi di BPA
- Facile manutenzione: il filtro MicroDisc può essere sostituito in un batter d'occhio, assicurarsi di sostituirlo ogni 4 settimane per prestazioni di filtrazione ottimali
- Lavabile in lavastoviglie fino a 55°C (tranne MicroDisc)
- Contenuto della confezione: 1 bottiglia BRITA modello Vital in azzurro, 2 filtri BRITA MicroDisc
Dettagli
- Colore
- Azzurro
In breve
BRITA Bottiglia con filtro per acqua, 600 ml, con 2 filtri MicroDisc – la confezione può variare costa 16,99 € su Amazon.it, rispetto a 19,05 € di prezzo precedente (risparmio 2,06 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 16:14; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 2.458 recensioni.
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