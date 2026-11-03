Chilly, Detergente Intimo Lenitivo, Sollievo dai piccoli fastidi intimi, con Anti-Odor, Per L'Igiene Intima, con Bisabololo dalle proprietà Dermocalmanti, pH 5, Clinicamente Testato, 4 Pezzi da 300 ml
4,8 su 5 su Amazon, 2.320 recensioni
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Caratteristiche
- FRESCHEZZA OVUNQUE: Senti la freschezza ovunque con Chilly, l'igiene intima delicata e specificatamente formulata per garantire comfort e protezione. Sul bidet, sotto la doccia o fuori casa ti sentirai sempre pulita e sicura
- FORMULA AVANZATA: Questo deteregente intimo è stato formulato accuratamente ed arricchito con Bisabololo dalle proprietà dermocalmanti per donarti una piacevole sensazione di sollievo dai piccoli fastidi intimi
- PH 5: Questo detergente è stato formulato a pH 5 per rispettare il tuo naturale equilibrio intimo senza alterarlo. Contiene un mix bilanciato di tensioattivi, per detergerti con delicatezza e mantenere freschezza tutto il giorno
- COMPLESSO ANTI-ODOR: Tutti i prodotti Chilly sono potenziati con il complesso Anti-Odor, composto dai molecole che neutralizzano i cattivi odori e ne riducono la formazione per una sensazione di benessere e comfort fin dal primo utilizzo
- GINECOLOGICAMENTE TESTATO: Questo prodotto è stato testato sotto controllo ginecologico per garantire la massima sicurezza e tollerabilità nella tua igiene intima
Dettagli
- Formato
- 300 ml (Confezione da 4)
In breve
Chilly, Detergente Intimo Lenitivo, Sollievo dai piccoli fastidi intimi, con Anti-Odor, Per L'Igiene Intima, con Bisabololo dalle proprietà Dermocalmanti, pH 5, Clinicamente Testato, 4 Pezzi da 300 ml costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 27,99 € di prezzo precedente (risparmio 8,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 15:58; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 2.320 recensioni.
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