Braun MultiMix 1 HM 1110 WH, Mixer Elettrico con Tecnologia FastMix, 4 Velocità + Turbo, Easy-Click, 2 Fruste e 2 Impastatori Lavabili in Lavastoviglie, 450W, Bianco
4,4 su 5 su Amazon, 122 recensioni
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Caratteristiche
- POTENTE: prepara le tue creazioni in modo facile e veloce con 450 watt di potenza e la Tecnologia FastMix a tua disposizione
- 4 VELOCITÀ E TURBO: scegli tra 4 velocità per una miscelazione precisa e puntuale; per risultati ancora più veloci utilizza la modalità turbo
- FACILE: l'utilizzo di questo sbattitore elettrico è pratico anche grazie al comodo cambio di accessori premendo l’ampio tasto ergonomico
- AVVOLGICAVO: il pratico sistema di riavvolgimento del cavo facilita la conservazione del cavo grazie a un'ingegnosa scanalatura che impedisce al cavo riavvolto di sfilarsi
- PULIZIA FACILE: questo sbattitore elettrico Braun è dotato di parti lavabili in lavastoviglie per una pulizia facile e veloce
Dettagli
- Colore
- Bianco (450w)
In breve
Braun MultiMix 1 HM 1110 WH, Mixer Elettrico con Tecnologia FastMix, 4 Velocità + Turbo, Easy-Click, 2 Fruste e 2 Impastatori Lavabili in Lavastoviglie, 450W, Bianco costa 15,00 € su Amazon.it, rispetto a 28,80 € di prezzo precedente (risparmio 13,80 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 15:43; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 122 recensioni.
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