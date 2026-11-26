PANDORA Essence Anello a forma di onda, 50 | Morbida Onda Organica, Senza Pietre, Superficie Lucida, Fascia Minimalista Sovrapponibile
4,4 su 5 su Amazon, 94 recensioni
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Caratteristiche
- Forma Organica: Una morbida onda irregolare percorre la fascia in argento sterling 925 e reinterpreta il profilo diritto tradizionale
- Finitura Lucida: L'argento sterling 925 liscio segue la curva irregolare e dona un carattere scultoreo al design semplice
- Design Senza Pietre: La fascia ondulata e la superficie lucida costituiscono i principali dettagli visivi
- Sovrapposizione a Contrasto: Il bordo curvo si abbina a fasce dritte, texture diverse o anelli bicolore
- Pensato per Essere Regalato: Presentato in una confezione regalo Pandora, questo anello è adatto a San Valentino, festa della Mamma, Natale, compleanni, anniversari e altre occasioni
Dettagli
- Colore
- Argento sterling
- Formato
- 50
In breve
PANDORA Essence Anello a forma di onda, 50 | Morbida Onda Organica, Senza Pietre, Superficie Lucida, Fascia Minimalista Sovrapponibile costa 24,50 € su Amazon.it, rispetto a 35,00 € di prezzo precedente (risparmio 10,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 10:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 94 recensioni.
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