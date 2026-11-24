adidas Donna Run 70S 2.0 Shoes, Ftwr White/Core Black/Grey One, 39 1/3 EU
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Caratteristiche
- Calzata regolare
- Chiusura con lacci
- Tomaia in pelle
- Fodera in tessuto
Dettagli
- Colore
- Ftwr White Core Black Grey One
- Formato
- 39 1/3 EU
In breve
adidas Donna Run 70S 2.0 Shoes, Ftwr White/Core Black/Grey One, 39 1/3 EU costa 43,13 € su Amazon.it, rispetto a 70,00 € di prezzo precedente (risparmio 26,87 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 15:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 3.376 recensioni.
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